В предстоящие выходные в Вильнюсе изменится расписание общественного транспорта

Общественный порядок в районе кладбища будет обеспечиваться сотрудниками самоуправления и полиции, которые будут регулировать движение транспорта.
Вильнюсское самоуправление просит участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также выполнять указания регулировщиков.
Как изменится организация дорожного движения?
С 27 октября по 5 ноября запрещается остановка и/или стоянка автомобилей вблизи автобусных остановок, перекрестков с круговым движением и въездных ворот на Рокантишском, Карвелишском, Кайренском и Салтонишском кладбищах.
Обращается внимание, что улица, ведущая от улицы Жирню к Лепинскому кладбищу, закрыта круглый год.
1 и 2 ноября движение транспорта в районе Рокантишском, Карвелишском, Кайренском и Салтонишском кладбищах будет направлено по объездным маршрутам:
Движение к Рокантишскому кладбищу от ул. Стяпоно Баторо будет перенаправлено через Науйойи Вильня по улицам Виршупе, А. Коелавичяус, Шяурес, Уосю, Кално и Рокантишкю. Парковка будет разрешена на автостоянках и на обочинах дорог, где она не мешает движению и где не установлены знаки "Стоянка запрещена". На участке возле Рокантишского кладбища будет организовано одностороннее движение (в сторону улицы Виршупе), что позволит проезжать маршрутным автобусам.
Чтобы избежать сильных пробок, рекомендуется подъезжать к Кайренскому кладбищу со стороны Неменчинского шоссе. С улицы Кайрену транспорт будет направляться по улице Шилену. На участке возле Кайренского кладбища движение будет осуществляться в одном направлении (на север), что позволит проехать маршрутным автобусам.
На Карвелишское кладбище рекомендуется приезжать со стороны сянюнии Судерве Вильнюсского района, избегая обычно более загруженного маршрута с проспекта Пилайтес. Движение через Карвелишское кладбище будет односторонним: с улицы А. Мицкявичяус на кладбище можно будет попасть только по улице Науйойи, а выехать – только по улице Карвелишкю. На улице Карвелишкю будет разрешено двустороннее движение маршрутных автобусов.
1 ноября на улице Ажуолино в районе Салтонишского кладбища будет запрещено движение транспорта, кроме общественного. Въезд на парковку, прилегающую к кладбищу, будет ограничен улицей Озо.
Как изменятся маршруты и расписание общественного транспорта?
Как указывает Вильнюсское самоуправление, для более удобного доступа к Лепинскому, Рокантишскому, Карвелишскому, Кайренскому, Антакальнисскому и Салтонишскому кладбищам общественный транспорт будет ходить чаще по следующим маршрутам:
- С 23 по 27 октября автобусы маршрута 37 в течение дня ходят чаще – каждые 30 минут. Маршрут 63 обслуживается автобусами увеличенной вместимости;
- 28-29 октября автобусы на маршрутах 2, 37, 63, 115 и троллейбусы на маршрутах 7, 16, 19 будут ходить чаще;
- С 30 по 31 октября автобусы на маршрутах 2, 37 и 63 будут ходить чаще;
- С 1 ноября автобусы на маршрутах 2, 7, 37, 38, 63, 88, 114, 115 и троллейбусы на маршрутах 2, 7, 16, 19 будут ходить чаще;
- Со 2 ноября автобусы маршрутов 2, 37, 38, 63, 88, 114, 115 и троллейбусы маршрутов 7, 16, 19 будут ходить чаще.
Дополнительные изменения в организации работы общественного транспорта
1-2 ноября с 9 до 19 часов на Лепинском кладбище будут останавливаться дополнительные автобусы маршрута № 88. Автобусы будут делать дополнительную остановку на остановке "Караиму капинес" (Караимское кладбище).
Самоуправление рекомендует следующие альтернативные варианты общественного транспорта для поездки на Лепинское кладбище:
доехать до аэропорта на автобусе маршрута 3G, затем пересесть на автобус маршрута 2 или 88 до Лепинского кладбища (автобус маршрута 88 будет останавливаться на Лепинском кладбище только 1-2 ноября);
на автобусах 1, 2 или 88 до остановки "Викингу" и, перейдя улицу, на следующей остановке "Викингу" пересесть на автобус 2 или 88 до Лепинского кладбища (автобусы маршрута 88 будут останавливаться на Лепинском кладбище только 1-2 ноября). На этой остановке будет согласовано удобное время пересадки между маршрутами.
1-2 ноября с 7 до 22 часов в связи с интенсивным движением в районе Рокантишского кладбища изменится маршрут 115-го автобусного маршрута в направлении Науйойи-Вильня и 119-го автобусного маршрута в направлении Эглишкес:
Автобусы маршрута 115 в направлении Науйойи Вильня будут следовать до остановки Рокантишкес, где развернутся и продолжат движение по улицам Виршупе, Милдос и С. Баторо до перекрестка улиц С. Баторо и Думу, а затем по обычному маршруту до остановки Мяшконис. На измененном маршруте в направлении Науйойи Вильня автобусы не будут останавливаться на остановках Клоне, Рокантишкю содай, Жильвичю, Уосю содай, Дубуре, Кално, Папарчю, Уосю, Альберто Коелавичяус и Думу. На измененном маршруте до Науйойи Вильня автобусы будут дополнительно останавливаться на остановках Лиглаукяй, Шило, Виршупис, Милдос, Пучкорю атоданга, Пучкоряй, Стяпоно Баторо и Лялию. Трасса автобусного маршрута № 115 в направлении Антакальниса останется без изменений – автобусы будут следовать по обычному маршруту;
Маршрут движения автобусов маршрута 119 до Северного городка останется без изменений. В направлении Эглишкес автобусы будут поворачивать с кольцевой развязки на ул. Шило на ул. С. Баторо, затем выезжать на ул. А. Коелавичяус, улицам Уосю и Кално и продолжают движение по своему обычному маршруту. На измененном маршруте автобусы будут останавливаться на следующих дополнительных остановках – Шило (временная остановка), Виршупис, Милдос, Виядукас, Гирининкия, Кучуришкес, Ужтванкос, Ширшю, A. Коелавичяус, Уосю, Папарчю, Кално, но не будут останавливаться на следующих остановках – Лиглаукяй, Рокантишкес, Клоне, Рокантишкю содай, Жильвичю, Уосю содай, Дубуре.
Временно измененные маршруты можно найти на специальной странице, а расписание общественного транспорта на период Дня всех святых с 25 октября доступно на сайтах www.judu.lt, www.stops.lt и в мобильных приложениях.