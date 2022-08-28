В преддверии кризиса жители Литвы ищут дополнительную работу: советы эксперта

Представитель компании INVL Даля Колматсуй сказала, что как инфляция, так и приближающийся кризис заставляют литовцев думать о дополнительных доходах.

"Я думаю, литовцы не очень понимают, что такое дополнительная работа. Когда мы говорим с клиентами о том, что нужны деньги на откладывание, инвестиции, они отвечают: откуда их брать, пойду на дополнительную работу, т.е. отработал 8 ч., и еще на полставки пойду куда-то. На самом деле надо взглянуть на этот вопрос шире. Современные средства, особенно удаленная работа, иначе действуют на мышление людей", – сказала она.

Во-первых, по ее словам, надо ответить себе на вопрос, для чего нужна дополнительная работа.

"Ради самореализации, так это может быть хобби, любимое занятие. Например, преподавание в университете может быть как самореализацией, так и пользой. Но если мы говорим о дополнительной работе, как о дополнительном источнике заработка, надо думать, как иначе получить больше средств. Необязательно устраиваться еще куда-то на 4 ч. Может, можно что-то сдавать в аренду, во что-то инвестировать", - заметила представитель INVL.

Она предлагает искать возможности и у себя на работе.

"Я бы подумала, какие у меня возможности на работе, в плане профессионального совершенствования, ведь на основной работе может быть так, что, инвестируя в рост, знания, можно получить лучше оплачиваемую работу, и не придется искать дополнительный заработок. Первое – надо подумать, за что вам платят и за что могут платить больше на той же работе", – советует Колматсуй.

"Если это техническая деятельность, направленная на зарабатывание денег, я бы советовала, уменьшать или увеличивать свою компетентность, поскольку в будущем такую деятельность может заменить техника. Если это деятельность, дающая вам прибыль – умственную, физическую, психологическую пользу, то почему бы и нет – люди могут сбалансировать это в своей жизни", – прибавила специалист.

"Можно сдавать какие-то вещи в аренду или жилье, если оно у вас есть, можно, на короткое время сдавать в аренду комнату, это тоже дает дополнительные доходы и немалые", – сказала Колматсуй.