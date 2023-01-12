aA
В ознаменование 32-й годовщины Дня защитников свободы в четверг вечером на площади Независимости, возле Вильнюсской телебашни и здания Литовского национального радио и телевидения, снова зажгутся памятные костры.
Saugokime laisvę. Sausio 13-os atminimo laužas
Saugokime laisvę. Sausio 13-os atminimo laužas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Торжественная церемония зажжения костра – лишь одно из мероприятий четверга, которое начнется с торжественного построения защитников свободы в Галерее защитников свободы Литвы в Сейме. Позже защитники свободы соберутся в Актовом зале 11-ого марта в Сейме на встречу "Чему можно научиться у Украины".

В Витражной галерее и галерее защитников свободы в Сейме объявлены дни открытых дверей.

Вильнюсцы и гости столицы смогут ознакомиться с выставками, пройдут детские творческие мастерские (тема "Свободная Литва"), состоится концерт, будут показаны видеоматериалы. В центре для посетителей Сейма также пройдут выставки, викторины, встречи.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В День защитников свободы – день открытых дверей в Тускуленском мемориале

13 января – День защитников свободы. 32 года назад, 13...

В канун Дня защитников свободы около парламента откроют новый мемориал

В канун Дня защитников свободы около парламента...

TOP новостей

Аналитик прогнозирует рост цен на жилье: все дорожает, недвижимость - не исключение

Жителей, которые хотели бы купить жилье в этом году,...

Премьер Литвы: правительство не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Новейшие рейтинги: лидирующую позицию продолжают удерживать консерваторы, им в спину дышат соцдемы

Согласно декабрьскому опросу, проведенному компанией...

Новое исследование показало настроение белорусов в Литве: наблюдается резкая перемена

Результаты опроса белорусов, приехавших в Литву...

В Литве опубликованы списки призывников 2023 года

В четверг в Литве были опубликованы списки призывников....