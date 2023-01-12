Торжественная церемония зажжения костра – лишь одно из мероприятий четверга, которое начнется с торжественного построения защитников свободы в Галерее защитников свободы Литвы в Сейме. Позже защитники свободы соберутся в Актовом зале 11-ого марта в Сейме на встречу "Чему можно научиться у Украины".

В Витражной галерее и галерее защитников свободы в Сейме объявлены дни открытых дверей.

Вильнюсцы и гости столицы смогут ознакомиться с выставками, пройдут детские творческие мастерские (тема "Свободная Литва"), состоится концерт, будут показаны видеоматериалы. В центре для посетителей Сейма также пройдут выставки, викторины, встречи.