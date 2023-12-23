В праздники общественный транспорт в Вильнюсе будет работать по субботнему графику

 
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Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

JUDU (Муниципальное предприятие услуг сообщения) сообщает, что общественный транспорт в Вильнюсе в праздничные дни будет курсировать по субботнему расписанию.

Пассажирам общественного транспорта сообщают, что общественный транспорт в Вильнюсе с 24 по 26 декабря будет курсировать по обычному субботнему расписанию.

Накануне Нового года – 31 декабря с 20 часов вечера до 4 часов утра 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным, будут курсировать и ночные автобусы.

В канун Нового года с 22.00 часов до 1 часа ночи 1 января 2024 года движение транспортных средств (в том числе общественного транспорта) будет запрещено на улицах Т. Врублевскиса, Швентараге, Барборос Радвилайте.

В связи с этим изменятся маршруты и график движения автобусов 10, 11, 33, 89 и 102N.

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