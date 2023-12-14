В праздничный период — новые виды ж/д билетов

"В праздничный период пассажиропоток увеличивается примерно на 10 и 30 процентов, особенно на самых популярных маршрутах между столицей, Каунасом и Клайпедой. В это время года также курсируют наши праздничные поезда, билеты на которые зачастую раскупаются еще раньше. Конечно, для удобства пассажиров мы планируем удвоить количество поездов Вильнюс-Клайпеда, но тем, кто хочет путешествовать в самое популярное время, мы рекомендуем покупать билеты заранее. Удобнее всего это сделать на сайте www.LTGLink.lt или в мобильном приложении LTG Link", - говорит Довиле Александравичене, менеджер по развитию бизнеса и маркетингу LTG Link.