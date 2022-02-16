В праздничный день погода в Литве будет мрачной

По всей стране ожидается дождь. В Жемайтии может идти мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Днем будет от 2 градусов тепла на востоке до 7 градусов тепла на юге и юго-западе.

В ночь на четверг ситуация не изменится. Ожидается дождь. Усилится ветер, местами порывы достигнут 15–19 м/с. Ночь будет теплой. Утром 0–5 градусов тепла. Холоднее утром будет в Жемайтии, а теплее – в Южной Литве.

В четверг днем центр циклона будет находится рядом с Литвой. Погода будет сырой и мрачной. Будет идти дождь, местами в Жемайтии - мокрый снег. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, скорость ветра составит 15–20 м/с, а у моря 25 м/с. Днем будет от 3 градусов тепла на северо-западе, до 4–7 в других районах и до 8-9 градусов тепла местами на юге страны.