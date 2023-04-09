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9 апреля, в день Пасхи, погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Днем будет облачно с прояснениями. В обед и во второй половине дня во многих районах ожидаются летние дожди. Интенсивные осадки прогнозируют на востоке страны, после обеда там местами ожидаются дожди с грозами. Днем будет 11–16 градусов тепла, около моря будет прохладнее.
В праздничный день ожидается летний дождь, прогнозируют грозу
© DELFI / Karolina Pansevič

В Вильнюсе во второй половине дня прогнозируют кратковременные дожди. Возможна гроза. Воздух прогреется до 14–16 градусов.

Во второй день Пасхи погода практически не изменится. Ночью местами, днем на востоке и на юге пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ночью будет 0-5 градусов тепла, днем в тени будет 11–16 градусов тепла.

Во вторник ночью без осадков. Будет 1–6 градусов тепла. Днем циклон принесет осадки в большинство районов. На западе пройдут сильные дожди, на востоке осадки будут небольшими. Днем воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, у моря будет прохладнее.

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