В праздничный день ожидается летний дождь, прогнозируют грозу

В Вильнюсе во второй половине дня прогнозируют кратковременные дожди. Возможна гроза. Воздух прогреется до 14–16 градусов.

Во второй день Пасхи погода практически не изменится. Ночью местами, днем на востоке и на юге пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ночью будет 0-5 градусов тепла, днем в тени будет 11–16 градусов тепла.

Во вторник ночью без осадков. Будет 1–6 градусов тепла. Днем циклон принесет осадки в большинство районов. На западе пройдут сильные дожди, на востоке осадки будут небольшими. Днем воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, у моря будет прохладнее.