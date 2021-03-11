В праздничный день ожидается холодная погода

Во многих районах будет 1-3, на юго-западе местами 4 градуса тепла, а в Аукштайтии около 0.
В пятницу установится зона низкого давления. Ночью будет идти снег, местами сильный. Ветер усилится до 15-20 м/с. Ожидается метель. Будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем на смену снегу придет мокрый снег, а во второй половине дня на западе ожидается дождь. Ветер понемногу успокоится. Воздух прогреется до 2-7 градусов тепла.
В выходные время от времени ожидаются смешанные осадки. По ночам будет около 0, днем 2-8 градусов тепла.
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