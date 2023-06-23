В праздничные выходные погода будет хорошей: перемены начнутся после

Вечером ожидаются осадки, сначала дожди пойдут на юго-западе. Днем будет 23-28 градусов тепла, у моря только 19-21 градус. Кажется, что в этом году на Ивана Купалу особых осадков не ожидается, небольшие дожди возможны только на юге и на западе страны. В ночь на Ивана Купалу будет ясно, небольшие дожди возможны лишь на юге страны. Ночью будет 13-18, на северо-западе 10-12 градусов тепла.

В субботу на юге будет облачно с прояснениями, на севере облачность будет небольшой, часто будет светить солнце. Местами пройдут небольшие дожди, больше всего осадков ожидается на юге. Днем будет 21-26, у моря и на юге 18-20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облака рассеются, днем по небу будут плыть редкие облака, погода будет солнечной. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на востоке страны. Ночью будет 10-15 градусов, днем 22-27, у моря 19-21 градус тепла.