23 июня 2023 г. 08:40

В праздничные выходные погода будет хорошей: перемены начнутся после

 
ru.DELFI.lt
Joninės pajūryje
Joninės pajūryje
ФОТО: Mindaugas Milinis
В пятницу днем погоду обусловит зона высокого давления. До обеда будет ясно и солнечно, позже, начиная с запада прогнозируют появление облаков.

Вечером ожидаются осадки, сначала дожди пойдут на юго-западе. Днем будет 23-28 градусов тепла, у моря только 19-21 градус. Кажется, что в этом году на Ивана Купалу особых осадков не ожидается, небольшие дожди возможны только на юге и на западе страны. В ночь на Ивана Купалу будет ясно, небольшие дожди возможны лишь на юге страны. Ночью будет 13-18, на северо-западе 10-12 градусов тепла.

В субботу на юге будет облачно с прояснениями, на севере облачность будет небольшой, часто будет светить солнце. Местами пройдут небольшие дожди, больше всего осадков ожидается на юге. Днем будет 21-26, у моря и на юге 18-20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облака рассеются, днем по небу будут плыть редкие облака, погода будет солнечной. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на востоке страны. Ночью будет 10-15 градусов, днем 22-27, у моря 19-21 градус тепла.

В ночь на понедельник будет малооблачно, вероятность осадков невелика, небольшие дожди ожидаются лишь местами. Ночью будет 10-15, днем 23-28 градусов.

Во вторник с запада придет атмосферный фронт. Облачность увеличится, пойдут кратковременные дожди с грозами. Ночью будет 12-17, а днем 18-23 градусов тепла.

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