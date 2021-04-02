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По мере приближения праздников полиция Литвы усиливает контроль торговых мест. О нарушениях в торговых местах в полицию могут сообщать и жители. Представители полиции просят жителей праздновать Пасху дома, не собираться в компании и соблюдать правила карантина.
В праздничные дни полиция особое внимание уделит магазинам
© DELFI / Andrius Ufartas

Только в марте полиция проверила 8137 хозсубъектов, в том числе и торговые места. 158 хозсубъектов получили предупреждение, в отношении 14 составлены протоколы.

Как и обычно магазины в праздничный период будут проверять в случайном порядке, кроме того, будут реагировать на сообщения.

"Торговые центры должны обеспечить соблюдение правила безопасного расстояния между людьми и других действующих правил, кроме того, люди не должны толпиться у входа в ТЦ. Полиция будет реагировать на сообщения, а также проверять магазины в случайном порядке. За нарушение порядка могут быть наказаны как представители ТЦ, так и жители", – предупреждает полиция.

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Юридическим лицам за нарушение грозит штраф в размере 1500-6000 евро.

"Есть также риск, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство снова ужесточит правила карантина для торговых мест", – предупреждает Департамент полиции.

"В праздничный период будет усилен не только контроль мобильности между муниципалитетами, но и контроль за находящимися в изоляции и за ситуацией в общественном пространстве. Полиции будут помогать волонтеры, пограничники, пожарные-спасатели, сотрудники Службы госбезопасности, военной полиции, стрелки, работники муниципалитетов", – сказано в сообщении полиции.

Полиция рекомендует жителям никуда не ехать па Пасху, соблюдать дистанцию, проявлять ответственность и терпимость, переждать этот сложный для всех период.

Торговые сети напоминают жителям, что в воскресенье магазины работать не будут, поэтому жителям стоит заранее позаботиться о покупках, чтобы в магазинах не было столпотворения.

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