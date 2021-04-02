В праздничные дни погода в Литве не порадует

В столице Литвы дождь ожидается к вечеру. Днем воздух прогреется до 6–8 градусов тепла.

В ночь на субботу будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег), возможны на севере и на востоке страны. Ночью будет 0–4 градуса мороза, утром ожидается гололед.

В субботу днем будет пасмурно, время от времени ожидаются осадки: и дождь, и мокрый снег, и снег. Будет дуть сильный северный ветер, скорость ветра 8–13 м/с. На северо-востоке страны будет 4–6 градусов тепла, на юго-западе - 7–8 градусов тепла.

В ночь на воскресенье усилится зона высокого давления, поэтому погода улучшится. В начале ночи местами возможны осадки. Позже ветер успокоится, небо прояснится, похолодает до 0–5 градусов тепла.

Утром будет холодно, но сухо и солнечно, больше облаков возможно лишь на юго-востоке. Особых осадков не будет и днем. Ветер сменится на западный, юго-западный. Воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.

В понедельник особых осадков не ожидается. Усилится южный, юго-восточный ветер. Ночью от 2 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла у моря, днем будет 6–11 градусов тепла.