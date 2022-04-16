На погоду в западной Литве повлияет вращающийся вблизи Дании антициклон. Вероятность дождя будет низкой, ожидается солнце. Ветер северо-западный, северный. Температура поднимется до 6-11 градусов тепла, холоднее - 6-8 градусов - будет в окрестностях Утены и Вильнюса, теплее всего – в Таурагском уезде.

В ночь на воскресенье антициклон вблизи Литвы начнет усиливаться. Будет практически безоблачно. Существенных осадков не ожидается. Почти везде ожидается 0-4 градусов мороза, на взморье - 1 градус тепла. Первый день Пасхи будет облачным. На западе Литвы будет облачно с прояснениями.

В стране будет преобладать сухая погода. С севера будет дуть умеренный ветер. Воздух прогреется до 6-11 градусов тепла, теплее будет на юго-западе.

В понедельник, второй день Пасхи, облачность начнет увеличиваться, но значительных осадков не ожидается. Ночью снова будет немного холоднее, а днем ​​воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.