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Осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии Правенишкес, исчез из места заключения.
В Правенишкскую исправительную колонию не вернулся осужденный, его ищут
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Департамент полиции сообщает, что 6 мая, около 21.25 в Управление полиции Каунасского уезда поступило сообщение о том, что осужденный Гитис Бурбулис (1992 г.р) не вернулся в исправительную колонию Правенишкес.

Сотрудники Департамента тюрем при Министерстве юстиции проводят расследование и выясняют обстоятельства.

Тех, у кого есть информация о местонахождении Гитиса Бурбулиса, просят сообщить по номеру 112.

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