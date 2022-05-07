В Правенишкскую исправительную колонию не вернулся осужденный, его ищут

Департамент полиции сообщает, что 6 мая, около 21.25 в Управление полиции Каунасского уезда поступило сообщение о том, что осужденный Гитис Бурбулис (1992 г.р) не вернулся в исправительную колонию Правенишкес.
Сотрудники Департамента тюрем при Министерстве юстиции проводят расследование и выясняют обстоятельства.
Тех, у кого есть информация о местонахождении Гитиса Бурбулиса, просят сообщить по номеру 112.
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