В посольства Беларуси и России в Вильнюсе поступили сообщения о минировании

Департамент полиции сообщает, что 1 апреля в 9.45 и 12.24 посольства двух стран сообщили об угрозе взрыва.
В посольствах Республики Беларусь и Российской Федерации сообщили, что в 18.15 в зданиях посольств произойдут взрывы.
Должностные лица группы антитеррористической операции литовской полиции "Арас" осмотрели здания.
В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было.
Собран материал по статье 285 (1) УК Литовской Республики.
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