В посольства Беларуси и России в Вильнюсе поступили сообщения о минировании

Департамент полиции сообщает, что 1 апреля в 9.45 и 12.24 посольства двух стран сообщили об угрозе взрыва.

В посольствах Республики Беларусь и Российской Федерации сообщили, что в 18.15 в зданиях посольств произойдут взрывы.

Должностные лица группы антитеррористической операции литовской полиции "Арас" осмотрели здания.

В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было.

Собран материал по статье 285 (1) УК Литовской Республики.