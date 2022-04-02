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В пятницу в Вильнюсе "Арас" был вызван для осмотра зданий белорусского и российского посольств. Сообщалось об угрозе взрыва.
В посольства Беларуси и России в Вильнюсе поступили сообщения о минировании
© DELFI / Andrius Ufartas

Департамент полиции сообщает, что 1 апреля в 9.45 и 12.24 посольства двух стран сообщили об угрозе взрыва.

В посольствах Республики Беларусь и Российской Федерации сообщили, что в 18.15 в зданиях посольств произойдут взрывы.

Должностные лица группы антитеррористической операции литовской полиции "Арас" осмотрели здания.

В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было.

Собран материал по статье 285 (1) УК Литовской Республики.

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