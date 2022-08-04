Людвикас Якимавичюс скончался 1 августа на 63-м году жизни.
Поэт родился в Куляй (Плунгеский район). В 1985 г. окончил Вильнюсский университет - специальность литовский язык и литература, 1991 г. – курсы сценаристов Литовской музыкальной академии.
1988–1998 г работал в театре "Шепос", в редакциях изданий Sietynas, Metai. Затем работал в редакции 7 meno dienos, был продюсером, сценаристом и режиссером на Baltijos TV, позже работал в редакции издания Literatūrа ir menas.
Якимавичюс писал пьесы, критические статьи, публицистику. Его стихи включены в альманахи "Весна поэзии", "Поэтическая осень Друскининкая", сборники, антологии.
О писателе в 2007 году снял фильм "Людвикас" режиссер Витаутас В. Ландсбергис.
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