Прощание с 14 ч. в пятницу состоялось в Большом зале храма Св. Иосифа Труженика. Во время церемонии звучали песни исполнителя, у гроба стоял велосипед - напоминающий об одной из известных песен Остапенко.
В субботу также можно было проститься с покойным, но в этот день в зале слышались псалмы.
В зале собралось около 100 человек, все они были в масках. Еще около 50 человек стояли на улице.
Собравшиеся проводили тело Остапенко в последний путь аплодисментами.
Похороны состоялись в Лебартай (Клайпедский район).
Семья Остапенко благодарит всех поклонников таланта исполнителя за теплые слова, за помощь.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предложение правительства об отсрочке ревакцинации вызвало бурную реакцию: в медицине так не делают (59)
Предложение правительства Литвы , связанное с...
Советник премьера Литвы: планируют вакцинировать детей, которые привезут на прививку своих пожилых родителей (30)
В Литве планируют вакцинировать детей, которые...
В сквере имени Немцова состоялась акция в поддержку Украины (97)
В субботу, 17 апреля, в столице Литвы , в сквере имени...
Профессор: определенные ограничения в новой реальности должны остаться и надолго (28)
Недавно британский профессор Крис Уитти сказал, что в...
Людас Дапкус. "Спутник", "Новичок" и другие рецепты адской кухни (93)
Уже давно не было такого удобного случая, чтобы...