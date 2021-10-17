В последний день недели в Литве будет пасмурно

В ночь на понедельник облака атмосферного фронта понемногу будут уходить. Во многих районах пройдут осадки, меньше дождей будет на севере страны. Температура составит 1-6 градусов тепла, на севере местами 1-2 градуса мороза.
В понедельник будет светло, ожидается переменная облачность, ожидаются прояснения. Небольшой дождь возможен лишь местами. Сохранится ветреная погода. Воздух прогреется всего до 8-12 градусов.
Во вторник Литва останется в зоне высокого давления. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 0-3 градуса мороза. Чуть выше нуля будет только местами. Днем будет 6-11 градусов тепла.
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