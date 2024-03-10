В последний день на ярмарке Казюкаса состоится аукцион

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

10 марта в Вильнюсе заканчивается традиционная армарка Казюкаса. Сегодня последний день ярмарки. Посетители могут купить изделия народных мастеров и ремесленников, как из Литвы, так и из соседних стран. Поскольку в Украине продолжается война, на ярмарке собирают гуманитарную и финансовую помощь, пишет портал madeinvilnius.lt.

Рядом с Кафедральной площадью в сквере Одминю проходит аукцион "Птицы свободы", его организовали организация "Сильны вместе" и Пакруойское поместье.

Все желающие могут сделать скворечники, купить их, а собранные средства пойдут на благотворительные цели, на них покупают все необходимое для украинских военных. Подарить возвращающимся птица дом, а Украине - крылья в 12.30 ч. можно на аукционе, который на Кафедральной площади проведет Эдмундас Якилайтис.

С аукциона продадут скворечник, раскрашенный Ауримасом Валуявичюсом, в одиночку переплывшим через Атлантический океан.

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