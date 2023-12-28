В последний день года будет разрешена рыбалка на крапчатую форель и сига

С 31 декабря будет снят запрет на ловлю крапчатой форели и сига, и рыбаки смогут ловить рыбу в реках или на участках рек, указанных в приложениях 2 и 4 к Правилам рыболовства во внутренних водоемах. Об этом сообщает Департамент охраны окружающей среды.

Обычно 31 декабря запрещено ловить рыбу в реках или участках рек, перечисленных в приложениях 2 и 4 к Правилам любительского рыболовства во внутренних водоемах. Однако в этом году 31 декабря приходится на воскресенье, и вышеуказанные запреты не распространяются на последний день закрытия, если он приходится на выходной или праздничный день.

Рыбакам, занимающимся ловлей лосося и кумжи, напоминаем, что запрещено ловить эту рыбу без карты рыболова-любителя. Карточки рыболова-любителя будут выдаваться с 1 января. Они дают право на вылов не более одного лосося или кумжи размером не менее 65 см.