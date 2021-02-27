В последние зимние выходные на улицах литовской столицы можно увидеть множество людей

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В последнюю зимнюю субботу вильнюсцы наслаждаются хорошей погодой. Фотограф Delfi запечатлел на улицах столицы толпы людей.
Фотогалерея:
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