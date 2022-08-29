aA
В последние выходные лета в Литве стояла жаркая погода. Многие вильнюсцы уехали на природу, ближе к водоемам. Очень много отдыхающих собралось на пляже в Валакампяй.
В последние жаркие дни лета вильнюсцы отдыхали на пляже в Валакампяй
© Asmeninis albumas

Собравшиеся загорали, купались, жарили шашлыки. Были и те, кто разбил у реки палатку.

Правда, не все осмаливались заходить в воду, некоторым казалось, что вода холодная - 19 градусов.

Валакампяйские пляжи - хорошо знакомое вильнюсцам место. Здесь можно отдохнуть от городской суеты. Находится пляж всего в нескольких километрах от района Антакальнис. Сюда ездит общественный транспорт.

На пляжах есть и зона для гриля и детская площадка, и спортплощадка. Кроме того, на пляже есть волейбольная, баскетбольная площадки, футбольный стадион.

На пляже дежурят спасатели.

Кроме того, здесь есть и раздевалки, и туалеты.

Самое главное - пляж бесплатный.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Министр охраны окружающей среды отказывается от налога на автомобили  внимание направят на владельцев неисправных авто

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас...

Эфир Delfi: Запорожская АЭС, дроны из Литвы, забор на границе с Беларусью

Сегодня в расширенном выпуске новостей рассказываем о...

Нового поставщика выбрали 95 000 клиентов Perlas Energijа

В установленный срок (до 28 августа включительно) нового...

Центр реестра временно закрывает на реконструкцию самое большое отделение в Вильнюсе

Центр реестра с 5 сентября закрывает на реконструкцию...

Министр образования Литвы не исключает, что русский язык как второй иностранный в школах сменят другие

С целью отказаться от изучения в школах русского языка...