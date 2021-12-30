Во многих районах ожидаются небольшие осадки - в основном мокрый снег и дождь. Прогнозируют гололед. Местами туман. Температура от 3 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла у моря.

В пятницу ночью ожидаются осадки, в основном дождь. Ожидается гололед, местами туман. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, у моря около 3 градусов тепла. Вечером ситуация останется прежней. Ожидаются осадки - в основном дождь. Ветер усилится до 7-12 м/с. Днем будет выше нуля - 2-7 градусов тепла. На востоке будет 3, а у моря 7 градусов выше нуля.

В ночь на 1 января во многих районах прогнозируют дожди, днем осадки ожидаются только местами. Вечером гололед. Ночью и днем будет 0–5 градусов тепла.