В последние дни мая в Литве прогнозируют дожди с грозами

В пятницу днем во многих районах ожидаются небольшие дожди. Днем будет 12–17 градусов тепла.
В субботу опять-таки будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью будет 5–10, днем 11–16 градусов тепла.
В воскресенье ночью местами, днем во многих районах будут идти дожди. Ночью будет 4–9, днем 13–18 градусов тепла.
В понедельник во многих районах пройдут дожди, днем на востоке дожди будут сильными, возможны грозы. Ночью будет 5–10, днем 13–18 градусов тепла.
Во вторник ночью местами, днем во многих районах ожидаются небольшие дожди. Ночью будет 5–10, днем 14–19, у моря 11–13 градусов тепла.
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