30 августа 2023 г. 09:01

В последние дни лета погода в Литве будет неспокойной

 
ru.DELFI.lt
Audra Klaipėdoje
Audra Klaipėdoje

В среду днем погода в Литве будет неспокойной. Утром грозы фиксировались на взморье.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди с грозами охватят многие районы страны. Местами будут идти сильные ливни с градом, во время грозы ветер усилится до 15–20 м/с, на востоке страны до 21-23 м/с. Будет душно и тепло. На востоке страны воздух прогреется до 26-31 градуса. На западе страны будет прохладнее. В Жемайтии и у моря будет 20-25 градусов тепла.

В среду вечером прогнозируют третью и, возможно, самую сильную волну непогоды. Estofex сообщает, что снова ожидается 2-й уровень штормовой опасности. Такое явление в Литве в этом году фиксировалось впервые за всю историю метеонаблюдений. Самые опасные условия будут на востоке Литвы.

В четверг ночью станет спокойнее, но все еще возможны опасные явления. Ночью почти везде пройдут небольшие дожди, местами сильные. Во время грозы западный ветер усилится до 15-18 м/с. Ночью будет 14-19 градусов. Днем почти везде пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 19-24 градусов.

В пятницу западный ветер принесет более прохладную погоду, кроме того, снова ожидаются осадки.

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