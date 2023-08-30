В последние дни лета погода в Литве будет неспокойной

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди с грозами охватят многие районы страны. Местами будут идти сильные ливни с градом, во время грозы ветер усилится до 15–20 м/с, на востоке страны до 21-23 м/с. Будет душно и тепло. На востоке страны воздух прогреется до 26-31 градуса. На западе страны будет прохладнее. В Жемайтии и у моря будет 20-25 градусов тепла.

В среду вечером прогнозируют третью и, возможно, самую сильную волну непогоды. Estofex сообщает, что снова ожидается 2-й уровень штормовой опасности. Такое явление в Литве в этом году фиксировалось впервые за всю историю метеонаблюдений. Самые опасные условия будут на востоке Литвы.

В четверг ночью станет спокойнее, но все еще возможны опасные явления. Ночью почти везде пройдут небольшие дожди, местами сильные. Во время грозы западный ветер усилится до 15-18 м/с. Ночью будет 14-19 градусов. Днем почти везде пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 19-24 градусов.