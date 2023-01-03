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Во вторник близкие и знакомые спешили проститься с Агне Ягелавичюте, скончавшейся 28 декабря. Во вторник ее прах похоронят на каунасском Кармелавском кладбище.
Atsisveikinimas su Agne Jagelavičiūte
Atsisveikinimas su Agne Jagelavičiūte
© DELFI

Люди, приходящие проститься с покойной, приносят белые розы. Во вторник проститься с Ягелавичюте пришли Юстинас Янкявичюс с возлюбленной Гретой, Ориюс Гасановас, Моника Линките, Робертас Калинкинас с супругой, бывший возлюбленный Ягелавичюте Марюс Сурвила и др.

Урну с прахом в 11 ч. увезут в Каунас. Его погребут рядом с отцом Ягелавичюте.

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Ушла из жизни стилист Агне Ягелавичюте

Агне Ягелавичюте – известный стилист, дизайнер, экс-редактор журнала L'Officiel, телеведущая, автор кулинарных книг.

Агне родилась в Каунасе, училась в каунасской гимназии "Аушра", в Вильнюсе окончила Коллегию дизайна, а затем получила степень бакалавра в Вильнюсской художественной академии.

Она прославилась после участия в первом литовском риэлти-шоу "Аквариум", работала в известной команде "TВ Помощь".

Ягелавичюте дважды выходила замуж. Первый ее супруг – Витаутас Мартинайтис, второй – Мантас Волкус. Во втором браке у Ягелавичюте родился сын Ляонас. Вскоре после рождения ребенка брак распался.

В одном из последних интервью, данном в конце этого года журналистке Эдите Милдажите, Агне рассказала, что переживает сложный период. Однако женщина рассказывала, что не утратила оптимизма и нашла человека, который ей помогает.

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