Люди, приходящие проститься с покойной, приносят белые розы. Во вторник проститься с Ягелавичюте пришли Юстинас Янкявичюс с возлюбленной Гретой, Ориюс Гасановас, Моника Линките, Робертас Калинкинас с супругой, бывший возлюбленный Ягелавичюте Марюс Сурвила и др.
Урну с прахом в 11 ч. увезут в Каунас. Его погребут рядом с отцом Ягелавичюте.
Агне Ягелавичюте – известный стилист, дизайнер, экс-редактор журнала L'Officiel, телеведущая, автор кулинарных книг.
Агне родилась в Каунасе, училась в каунасской гимназии "Аушра", в Вильнюсе окончила Коллегию дизайна, а затем получила степень бакалавра в Вильнюсской художественной академии.
Она прославилась после участия в первом литовском риэлти-шоу "Аквариум", работала в известной команде "TВ Помощь".
Ягелавичюте дважды выходила замуж. Первый ее супруг – Витаутас Мартинайтис, второй – Мантас Волкус. Во втором браке у Ягелавичюте родился сын Ляонас. Вскоре после рождения ребенка брак распался.
В одном из последних интервью, данном в конце этого года журналистке Эдите Милдажите, Агне рассказала, что переживает сложный период. Однако женщина рассказывала, что не утратила оптимизма и нашла человека, который ей помогает.
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