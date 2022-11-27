Национальные музеи Минкульта:
Литовский национальный художественный музей
Литовский национальный музей Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса
Национальный музей Великокняжеский дворец
Музей IX форта в Каунасе
Литовский музей авиации
Музей этнокосмологии
Литовский морской музей
Литовский музей народного быта
Литовский музей истории образования
Литовский музей театра, музыки и кино
Музей литовской литературы им. Майрониса
Шяуляйский музей "Аушра"
Тракайский исторический музей
Государственный еврейский музей Виленского Гаона
Жемайтийский музей Alka
Музей археологической местности в Кярнаве
Литовский музей спорта
Вильнюсские музеи:
Музей энергетики и техники
Вильнюсский музей
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