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27 ноября по традиции музеи, которые финансирует Минкульт, принимают посетителей бесплатно. В первой половине 2022 года такой возможностью воспользовались 135 486 человек, пишет madeinvilnius.lt.
„Saudade“ Energetikos ir technikos muziejuje (Marijos Brusokaitės nuotr.)
„Saudade“ Energetikos ir technikos muziejuje (Marijos Brusokaitės nuotr.)

Национальные музеи Минкульта:

Литовский национальный художественный музей
Литовский национальный музей Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса
Национальный музей Великокняжеский дворец
Музей IX форта в Каунасе
Литовский музей авиации
Музей этнокосмологии
Литовский морской музей
Литовский музей народного быта
Литовский музей истории образования
Литовский музей театра, музыки и кино
Музей литовской литературы им. Майрониса
Шяуляйский музей "Аушра"
Тракайский исторический музей
Государственный еврейский музей Виленского Гаона
Жемайтийский музей Alka
Музей археологической местности в Кярнаве
Литовский музей спорта

Вильнюсские музеи:

Музей энергетики и техники
Вильнюсский музей

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