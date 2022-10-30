В июле, августе и сентябре музеи, которые финансирует Минкульт, посетили 115 278 человек. В первом квартале этого года - 66 900, во втором – 68 586. Самыми популярными музеями остаются Литовский морской музей, Литовский национальный музей и Национальный музей Великокняжеский дворец.

Национальные музеи Минкульта:

Литовский национальный художественный музей

Литовский национальный музей

Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса

Национальный музей Великокняжеский дворец

Музей IX форта в Каунасе

Литовский музей авиации

Музей этнокосмологии

Литовский морской музей

Литовский музей народного быта

Литовский музей истории образования

Литовский музей театра, музыки и кино

Музей литовской литературы им. Майрониса

Шяуляйский музей "Аушра"

Тракайский исторический музей

Государственный еврейский музей Виленского Гаона

Жемайтийский музей Alka

Музей археологической местности в Кярнаве

Литовский музей спорта

Вильнюсские музеи:

Музей энергетики и техники

Вильнюсский музей