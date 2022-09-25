Национальные музеи Минкульта:
Литовский национальный художественный музей
Литовский национальный музей
Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса
Национальный музей Великокняжеский дворец
Музей IX форта в Каунасе
Литовский музей авиации
Музей этнокосмологии
Литовский морской музей
Литовский музей народного быта
Литовский музей истории образования
Литовский музей театра, музыки и кино
Музей литовской литературы им. Майрониса
Шяуляйский музей "Аушра"
Тракайский исторический музей
Государственный еврейский музей Виленского Гаона
Жемайтийский музей Alka
Музей археологической местности в Кярнаве
Литовский музей спорта
Вильнюсские музеи:
Музей энергетики и техники
Вильнюсский музей
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Šie sutrikimai vargina kas antrą žmogų: ką reikėtų daryti kitaip, kad pavyktų kokybiškai gyventi simptomai, signalizuojantys apie kelias ligas
TOP новостей
Такого хаоса в Литве еще не было: заявки на компенсации подают и жители с зарплатами 2000-3000 евро
В Литве не смолкают дискуссии о том, что в некоторых...
Врач Сантаришкской клиники: мы готовимся к нескольким сценариям
В Литве растет число новых случаев коронавируса,...
В кафе и ресторанах Литвы сокращается поток клиентов
В литовских кафе и ресторанах уменьшился поток...
Союз политзаключенных и ссыльных просит Генпрокуратуру Литвы расследовать действия соратников Палецкиса
Литовский союз политзаключенных и ссыльных обратился в...
СОГГ: литовские пограничники не впустили в Литву 140 граждан России
За первую неделю действия в Литве запрета на въезд...