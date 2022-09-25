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25 сентября по традиции музеи, которые финансирует Минкульт, принимают посетителей бесплатно. В первой половине 2022 года такой возможностью воспользовались 135 486 человек, пишет madeinvilnius.lt.
Valdovų rūmai
Valdovų rūmai
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Национальные музеи Минкульта:

Литовский национальный художественный музей
Литовский национальный музей
Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса
Национальный музей Великокняжеский дворец
Музей IX форта в Каунасе
Литовский музей авиации
Музей этнокосмологии
Литовский морской музей
Литовский музей народного быта
Литовский музей истории образования
Литовский музей театра, музыки и кино
Музей литовской литературы им. Майрониса
Шяуляйский музей "Аушра"
Тракайский исторический музей
Государственный еврейский музей Виленского Гаона
Жемайтийский музей Alka
Музей археологической местности в Кярнаве
Литовский музей спорта

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