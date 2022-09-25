В последнее воскресенье месяца можно бесплатно посетить музеи список

Скопировать ссылку В последнее воскресенье месяца можно бесплатно посетить музеи

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25 сентября по традиции музеи, которые финансирует Минкульт, принимают посетителей бесплатно. В первой половине 2022 года такой возможностью воспользовались 135 486 человек, пишет madeinvilnius.lt.