В последнее воскресенье месяца можно бесплатно посетить музеи

В 2022 году жители активнее посещали все музеи, однако больше всего выросла популярность Литовского музея театра, музыки и кино (на 84% больше, чем в 2021 г.), Жемайтийского музея Alka (66%), Музея литовской литературы им. Майрониса (53%) и Литовского национального художественного музея (52%).