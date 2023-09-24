В последнее воскресенье месяца можно бесплатно посетить музеи

 
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Valdovų rūmai
Valdovų rūmai
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas
24 сентября по традиции музеи, которые финансирует Минкульт, принимают посетителей бесплатно. Бесплатно можно посетить и музей под открытым небом в Кярнаве, пишет madeinvilnius.lt.

В 2022 году жители активнее посещали все музеи, однако больше всего выросла популярность Литовского музея театра, музыки и кино (на 84% больше, чем в 2021 г.), Жемайтийского музея Alka (66%), Музея литовской литературы им. Майрониса (53%) и Литовского национального художественного музея (52%).

Подробности о посещении музеев можно найти на их сайтах и в их профилях в социальных сетях.

Национальные музеи Минкульта:

Литовский национальный художественный музей
Литовский национальный музей Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса
Национальный музей Великокняжеский дворец
Музей IX форта в Каунасе
Литовский музей авиации Музей этнокосмологии
Литовский морской музей Литовский музей народного быта
Литовский музей истории образования
Литовский музей театра, музыки и кино
Музей литовской литературы им. Майрониса
Шяуляйский музей "Аушра"
Тракайский исторический музей
Государственный еврейский музей Виленского Гаона
Жемайтийский музей Alka
Музей археологической местности в Кярнаве
Литовский музей спорта

Вильнюсские музеи:


Музей энергетики и техники
Вильнюсский музей

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