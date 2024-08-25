В последнее воскресенье лета воздух местами прогреется до 30 градусов

Вечером местами пройдут небольшие дожди. Наибольшая вероятность осадков - на западе, там возможны и грозы. День будет жарким, местами воздух прогреется до 28–33 градусов тепла. После обеда на западе будет прохладнее.

В ночь на понедельник вероятность осадков будет небольшой. Ночью будет 12–17 градусов тепла.