2024.08.25 08:00

В последнее воскресенье лета воздух местами прогреется до 30 градусов

 
ru.DELFI.lt
Karštis ir termometras
Karštis ir termometras
ФОТО: Shutterstock

В воскресенье утром ясной погода будет почти на всей территории Литвы. После обеда на западе появятся облака. Начнет приближаться атмосферный фронт. После обеда облачность охватит большую часть страны за исключением восточных районов.

Вечером местами пройдут небольшие дожди. Наибольшая вероятность осадков - на западе, там возможны и грозы. День будет жарким, местами воздух прогреется до 28–33 градусов тепла. После обеда на западе будет прохладнее.

В ночь на понедельник вероятность осадков будет небольшой. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

В понедельник днем ожидается переменная облачность. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Днем уже будет прохладнее, но погода будет приятной – воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии