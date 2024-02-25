В последнее воскресенье февраля в Литве можно бесплатно посетить ряд музеев

 
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Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejus
Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejus
ФОТО: G. Globytės nuotr.
25 февраля музеи в Литве, которые находятся в ведении Минкульта, принимают посетителей бесплатно.

Национальные музеи Минкульта:

Литовский национальный художественный музей

Литовский национальный музей

Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса

Национальный музей Великокняжеский дворец

Музей IX форта в Каунасе

Литовский музей авиации

Музей этнокосмологии

Литовский морской музей

Литовский музей народного быта

Литовский музей истории образования

Литовский музей театра, музыки и кино

Музей литовской литературы им. Майрониса

Шяуляйский музей "Аушра"

Тракайский исторический музей

Государственный еврейский музей Виленского Гаона

Жемайтийский музей Alka

Музей археологической местности в Кярнаве

Литовский музей спорта

Вильнюсские музеи:

Музей энергетики и техники

Вильнюсский музей

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