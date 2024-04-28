2024.04.28 07:20

В последнее воскресенье апреля в Литве можно бесплатно посетить музеи

 
ru.DELFI.lt
Valdovų rūmai
Valdovų rūmai
ФОТО: Statyba ir architektūra
Как обычно в Литве в последнее воскресенье месяца посещение музеев и галерей, которыми руководит Минкульт, будет бесплатным.

Бесплатно можно посетить постоянные экспозиции следующих музеев:

Литовский музей театра, музыки и кино
Башню Гедиминаса
Великокняжеский дворец
Бастион вильнюсской оборонительной стены
Дом подписантов Акта о независимости
Дом историй
Дом-музей К.Варнялиса
Старый арсенал
Государственный музей Виленского Гаона
Национальную художественную галерею
Музей дворца Радзивиллов
Музей прикладного искусства и дизайна
Вильнюсскую художественную галерею
Музей изобразительного искусства Витаутаса Касюлиса
Тракайский замок
Кярнавский музей археологической местности
Вильнюсский музей
Музей энергетики и техники.

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