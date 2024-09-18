В Португалии бушуют пожары, отправляющимся туда литовцам советуют принять меры предосторожности

При посещении этой страны соотечественникам рекомендуется тщательно планировать свое путешествие, выбирать безопасные маршруты, а также ознакомиться с источниками португальских учреждений и следить за постоянно обновляющейся в них информацией.

Министерство также рекомендует тем, кто в настоящее время находится в Португалии, зарегистрироваться на вебсайте www.keliauk.urm.lt, заполнив форму регистрации поездки, чтобы в случае необходимости была возможность связаться для оказания консульской помощи.