18 августа 2023 г. 14:19

В популярном литовском озере появились опасные паразиты

 
ru.DELFI.lt
Dusios ežeras
Dusios ežeras
ФОТО: Pranešimo siuntėjų nuotr.
Затянувшийся теплый период привел к прогреванию воды в озере Дуся, что в свою очередь вызвало активное размножение церкарий. Эти паразиты вызывают церкариоз (шистосоматидный дерматит). Особенно много паразитов собирается как раз на мели, вдоль берега озер. Дирекция охраняемых территорий в Дзукии и Сувалькии сообщает, что поступает много жалоб на появление сыпи на теле, поэтому детям и склонным к аллергии людям не рекомендуется купаться в этом озере.

Как развивается циркариоз? Яйца кровяных сосальщиков с пометом птиц попадают в воду, там вылупляются личинки, которые ищут в воде окончательного хозяина.

Церкарии проникают под кожу жертвы в течение 4 минут.

Каковы симптомы церкариоза у человека?

Кожа в месте проникновения личинки под кожу начинает зудеть и чесаться. Это явление длится до 2 дней, у некоторых в течение недели.

Интенсивность симптомов зависит от количества церкарий, проникших под кожу и от индивидуальной чувствительности организма.

Кроме того, в течение суток на коже появляются красные пятна диаметром 3–8 мм, они чешутся.

Могут образоваться гнойнички.

Симптомы проходят через 4–10 дней, однако на коже надолго могут остаться пигментные пятна диаметром 1–4 мм.

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