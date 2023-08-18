В популярном литовском озере появились опасные паразиты

Как развивается циркариоз? Яйца кровяных сосальщиков с пометом птиц попадают в воду, там вылупляются личинки, которые ищут в воде окончательного хозяина.
Церкарии проникают под кожу жертвы в течение 4 минут.
Каковы симптомы церкариоза у человека?
Кожа в месте проникновения личинки под кожу начинает зудеть и чесаться. Это явление длится до 2 дней, у некоторых в течение недели.
Интенсивность симптомов зависит от количества церкарий, проникших под кожу и от индивидуальной чувствительности организма.
Кроме того, в течение суток на коже появляются красные пятна диаметром 3–8 мм, они чешутся.
Могут образоваться гнойнички.
Симптомы проходят через 4–10 дней, однако на коже надолго могут остаться пигментные пятна диаметром 1–4 мм.
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