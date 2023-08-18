В популярном литовском озере появились опасные паразиты

Затянувшийся теплый период привел к прогреванию воды в озере Дуся, что в свою очередь вызвало активное размножение церкарий. Эти паразиты вызывают церкариоз (шистосоматидный дерматит). Особенно много паразитов собирается как раз на мели, вдоль берега озер. Дирекция охраняемых территорий в Дзукии и Сувалькии сообщает, что поступает много жалоб на появление сыпи на теле, поэтому детям и склонным к аллергии людям не рекомендуется купаться в этом озере.