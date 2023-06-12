В понедельник выпускники сдают экзамен по географии

По данным Национального агентства по образованию (НАО), по сравнению с прошлым годом, в этом году больше выпускников выбрало государственный экзамен на аттестат зрелости.
В прошлом году экзамен по географии сдавали 3,4 тыс. кандидатов. В 2022 г. экзамен сдали 99,1 проц. учащихся, а в 2021 г. – 97,9 проц.
В прошлом году стобалльную оценку получили 0,3 проц. выпускников, сдававших экзамен по географии, а в 2021 г. – 0,5 процента.
Основная сессия выпускных экзаменов в этом году началась в минувший понедельник с государственного выпускного экзамена по литовскому языку и литературе.
Экзаменационная сессия завершится 27 июня школьным экзаменом по музыковедению. Результаты основной экзаменационной сессии планируется объявить до 13 июля.
Повторная сессия выпускных экзаменов состоится 28 июня – 13 июля. Ее итоги будут объявлены не позднее 17 июля.
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