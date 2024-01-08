В понедельник вечером в Каунасе продолжаются поиски пропавшей 9-летней девочки

Видео встречи на ул. Хемиёс в 17.50 ч. в социальной сети поделилась Каунасская полиция.
Комиссариат указал, что в понедельник вечером в поисках участвуют больше 100 волонтеров, работает полиция.
К приложению Zello на канале Agotos paieška, где люди онлайн делятся информацией о поисках, подключилось почти 1500 человек. Волонтеры ищут девочку как в Каунасе, так и в окрестностях города.
Литовский Красный крест в понедельник вечером сообщил, что в поисках участвует специально обученный отряд волонтеров – всего 12 человек.
Результаты поиска в ночь на понедельник были отрицательными.
Днем в поисках также участвовали волонтеры Красного креста вместе с Литовскими стрелками.
Всего в понедельник в поисках участвовали больше 200 человек.
В поисках в понедельник участвуют стрелки, которые напоминают, что участникам поисков важно хорошо одеться.
Напомним, что полиция разыскивает пропавшую 9-летнюю Аготу Р. Девочка в воскресенье ушла из дома в Каунасе, на тропе Тряшню и не вернулась. На девочке были черные брюки, разноцветная куртка (черная, голубая, сиреневая). Сообщалось, что у девочки был черный рюкзак и телефон.
Последнее место, где был зафиксирован сигнал телефона ребенка - остановка на ул. Хемиёс.