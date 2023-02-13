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Литовские организации, работающие в сфере культуры, и деятели искусства в знак солидарности с пострадавшими в результате землетрясения в Турции и Сирии проводят акцию. Мероприятие состоится 13 февраля, с 18 ч. в музее MО.
Žemės drebėjimas Turkijoje
Žemės drebėjimas Turkijoje
© Sipa / Scanpix

"В знак солидарности пройдет перформанс, дискуссия и другие мероприятия в музее МО", – сказано в сообщении.

После перформанса состоится дискуссия с участием гуманитарных организаций, активистов и деятелей искусства.

Программа:

17.30 ч. открытие дверей
18.00 ч. приветственное слово
18.15 ч. перформанс XYZ collective
18.30 ч. дискуссия о том, как мы, человечество, с разных перспектив реагируем на такие трагедии как землетрясение.
19.15 ч. открытый микрофон (open mic). Каждый из участников сможет выразить свою поддержку в желаемой форме – песня, стихотворение, речь, танец, монолог, диалог и т.д. Выбор за тобой.

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