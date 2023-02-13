"В знак солидарности пройдет перформанс, дискуссия и другие мероприятия в музее МО", – сказано в сообщении.

После перформанса состоится дискуссия с участием гуманитарных организаций, активистов и деятелей искусства.

Программа:

17.30 ч. открытие дверей

18.00 ч. приветственное слово

18.15 ч. перформанс XYZ collective

18.30 ч. дискуссия о том, как мы, человечество, с разных перспектив реагируем на такие трагедии как землетрясение.

19.15 ч. открытый микрофон (open mic). Каждый из участников сможет выразить свою поддержку в желаемой форме – песня, стихотворение, речь, танец, монолог, диалог и т.д. Выбор за тобой.