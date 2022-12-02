В понедельник в забастовке общественного транспорта примет участие 35% водителей

"Мы получили от профсоюза списки работников, планирующих участвовать в забастовке. В нем 437 работников, из них 432 – водители автобусов и троллейбусов. Это около 35 проц. всех водителей, работающих в компании", - на пресс-конференции, организованной VVT в пятницу, прокомментировал Д. Алекнавичюс.

По его словам, большинство бастующих – водители автобусов, поэтому расписание троллейбусов пострадает меньше.

"Мы надеемся, что их расписание будет в большей степени обеспечено", - сказала глава Отдела организации общественного транспорта Лорета Левулите-Сташкявичене.

По ее словам, движение общественного транспорта на маршрутах не VVT будет осуществляться в обычном режиме. В это время маршруты, которыми управляет компания, будут скорректированы в соответствии с окончательными списками, предоставленными организаторами забастовки.

Она призвала пассажиров в понедельник проверять информацию на сайтах judu.lt, stop.lt, streikas.lt.

"Призываем в понедельник, прежде чем спланировать поездку, планировать ее с запасом времени, проверить расписание актуальных маршрутов и таким образом планировать свои поездки", – сказала Л. Левулите-Сташкявичене.

По ее словам, жителям следует предусмотреть дополнительные "полчаса – 45 минут".

ELTA напоминает, что 5 декабря планируется забастовка водителей компании Vilniaus viešasis transportas (VVT, Вильнюсский общественный транспорт). Все маршруты, обслуживаемые VVT, будут курсировать, но реже, сообщает муниципальное предприятие "Susisiekimo paslaugos" (Услуги сообщения).

Поскольку в дни забастовки в городе будет курсировать меньше автобусов и троллейбусов, транспортные средства будут перевозить больше людей, и, по оценкам, в час пик они могут быть переполнены.

Забастовка должна была состояться в октябре, но была отложена, поскольку была достигнута договоренность о повышении заработной платы сотрудников VVT на 10 проц. с середины ноября. Но не было согласовано требование о включении системы оплаты труда в коллективный договор.

По словам председателя профсоюза VVT Альгирдаса Маркявичюса, недопонимание между работниками и предприятием приводит к ухудшению качества услуг для жителей Вильнюса – из VVT уходит все больше водителей, и только в июне на предприятии было более 200 вакансий для водителей.

Также прогнозируются большие транспортные потоки в городе, поэтому неудобства будут испытывать не только пассажиры, но и водители автомобилей. Поэтому поездки следует планировать с запасом по времени и следить за транспортными потоками.

"По возможности рекомендуется работать удаленно и избегать поездок в час пик", - отмечают в сообщении.