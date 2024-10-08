В понедельник в Вильнюсе начинается отопительный сезон

Однако сами счета за отопление вряд ли будут меньше, чем в прошлом году, поскольку уже не действует нулевой НДС. Кроме того, часть стоимости тепла будет зависеть от цен, установленных независимыми поставщиками отопления, которые продают теплоэнегию на аукционах.