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30 августа вильнюсцы смогут привиться от COVID-19 около двух магазинов Lidl. С 10.00 до 12.30 ч. можно привиться около магазина Lidl на ул. Расу, 9A, а с 18.00 до 20.00 ч. у магазина Lidl на ул. Вирбелишкю, 2.
Vilniuje skiepų autobuso pristatymas
Vilniuje skiepų autobuso pristatymas
© DELFI / Josvydas Elinskas

В этих автобусах можно будет привиться вакцинами Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и Janssen (Johnson & Johnson).

Желающие привиться должны встать в живую очередь, заранее регистрироваться не надо, достаточно принести с собой удостоверение личности.

Всего сегодня привиться смогут 400 человек. Вильнюсский муниципалитет также приглашает жителей на ревакцинацию (эти люди привились первой дозой Comirnaty 7 августа) прийти к магазину на ул. Вирбелишкю, 2.

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