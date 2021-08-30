В этих автобусах можно будет привиться вакцинами Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и Janssen (Johnson & Johnson).
Желающие привиться должны встать в живую очередь, заранее регистрироваться не надо, достаточно принести с собой удостоверение личности.
Всего сегодня привиться смогут 400 человек. Вильнюсский муниципалитет также приглашает жителей на ревакцинацию (эти люди привились первой дозой Comirnaty 7 августа) прийти к магазину на ул. Вирбелишкю, 2.
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