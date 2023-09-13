В понедельник в Литву не впустили 17 зарегистрированных в России автомобилей

"На сегодняшний день пропускаются транспортные средства, которые едут в Калининградскую область по транзитным документам, но только они", - подчеркнул Д. Жвиронас.

По словам Д. Жвиронаса, с понедельника автомобили с российскими номерами не пропускают на территорию Литвы, за исключением случаев транзита в Калининград или из Калининграда.

В конце прошлой недели Еврокомиссия представила разъяснение, согласно которому автомобили, купленные или зарегистрированные в России, не могут быть допущены в Евросоюз .

"Конечно, в случае неподчинения законным указаниям сотрудников будет возбуждено административное дело, и эти автомобили будут задержаны и, скорее всего, по решению суда, конфискованы", - добавил глава Департамента таможни.

"С понедельника по вчерашнее утро у нас было 17 таких случаев, когда на территорию Литовской Республики пытались въехать автомобили, зарегистрированные в России. Во всех случаях сами водители вернулись в Республику Беларусь, Российскую Федерацию", - сообщил в среду радио LRT Д. Жвиронас.

"Если у гражданина России есть виза ЕС, вид на жительство в той или иной стране ЕС, это не повод впускать его с транспортным средством. Мы не пропускаем транспортное средство, но мы, конечно, пропускаем человека", - отметил он.

Ограничения могут также коснуться транспортных средств, уже находящихся в ЕС

Д. Жвиронас отметил, что в будущем новое разъяснение ЕК может коснуться и автомобилей, уже находящихся на территории Сообщества – т. е. тех, которые въехали в ЕС еще до вступления в силу новых ограничений.

"Следующий адекватный шаг – это решение относительно транспортных средств, которые уже находятся на территории ЕС. Их действительно много, и я считаю, что каждый гражданин России, имеющий автомобиль, зарегистрированный в России, должен озаботиться и уехать на этом транспортном средстве в третьи страны, то есть в Российскую Федерацию, Республику Беларусь или другие страны", - рассуждал глава Департамента таможни.