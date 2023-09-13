В понедельник в Литву не впустили 17 зарегистрированных в России автомобилей

"С понедельника по вчерашнее утро у нас было 17 таких случаев, когда на территорию Литовской Республики пытались въехать автомобили, зарегистрированные в России. Во всех случаях сами водители вернулись в Республику Беларусь, Российскую Федерацию", - сообщил в среду радио LRT Д. Жвиронас.
"Конечно, в случае неподчинения законным указаниям сотрудников будет возбуждено административное дело, и эти автомобили будут задержаны и, скорее всего, по решению суда, конфискованы", - добавил глава Департамента таможни.
В конце прошлой недели Еврокомиссия представила разъяснение, согласно которому автомобили, купленные или зарегистрированные в России, не могут быть допущены в Евросоюз.
По словам Д. Жвиронаса, с понедельника автомобили с российскими номерами не пропускают на территорию Литвы, за исключением случаев транзита в Калининград или из Калининграда.
"На сегодняшний день пропускаются транспортные средства, которые едут в Калининградскую область по транзитным документам, но только они", - подчеркнул Д. Жвиронас.
"Если у гражданина России есть виза ЕС, вид на жительство в той или иной стране ЕС, это не повод впускать его с транспортным средством. Мы не пропускаем транспортное средство, но мы, конечно, пропускаем человека", - отметил он.
Ограничения могут также коснуться транспортных средств, уже находящихся в ЕС
Д. Жвиронас отметил, что в будущем новое разъяснение ЕК может коснуться и автомобилей, уже находящихся на территории Сообщества – т. е. тех, которые въехали в ЕС еще до вступления в силу новых ограничений.
"Следующий адекватный шаг – это решение относительно транспортных средств, которые уже находятся на территории ЕС. Их действительно много, и я считаю, что каждый гражданин России, имеющий автомобиль, зарегистрированный в России, должен озаботиться и уехать на этом транспортном средстве в третьи страны, то есть в Российскую Федерацию, Республику Беларусь или другие страны", - рассуждал глава Департамента таможни.
"Потому что да, сейчас это регулирование новое, но через две-три недели я не думаю, что какой-либо гражданин сможет честно сказать, что меня не проинформировали, что я не покинул Евросоюз по незнанию. Я считаю, что этим надо заняться, а не откладывать на долгое время", - указал Д. Жвиронас.
Однако во вторник заместитель министра иностранных дел Йовита Нялюпшене сказала, что считает, что до получения разъяснений ЕК ввезенные на территорию Литвы автомобили, зарегистрированные в России, не будут подлежать конфискации.
"Мы считаем, что закон задним числом не действует", - сказала заместитель министра журналистам во вторник
В обновленных в пятницу разъяснениях ЕК указано, что автомобили или другие предметы личного пользования, подпадающие под санкции, такие как фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты, бритвенные принадлежности, шампунь, мыло и другие товары, не могут быть ввезены на территорию ЕС, даже временно.