2024.09.03 11:50

В понедельник в больницу попал Чесловас Юршенас

 
Йогинте Ужусените-Четкаускене
ru.DELFI.lt
Česlovas Juršėnas
Česlovas Juršėnas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

2 сентября, в понедельник, в больницу попал известный литовский журналист и политический деятель Чесловас Юршенас. Эту информацию Delfi подтвердил сам бывший политик.

По сведениям Delfi, Юршенас 2 сентября пришел в школу на праздник по случаю Дня знаний - в первый класс пошел один из его правнуков. После церемонии он почувствовал себя плохо.

„Не хочу подробно комментировать, я уже не политик. Да, такое случилось, но сейчас все хорошо, я ведь разговариваю с вами. У меня большая семья, я участвовал в церемонии, потом кое-что произошло, но все закончилось хорошо. AšЯ с вами говорю, это доказательство того, что все хорошо“, - сказал Юршенас.

Бывший политик сказал, что он уже дома, он уже принял и одного посетителя.

Информация о недомогании Юршенаса появилась в социальных сетях. Сообщалось, что бывшему политику пришлось делать сердечный массаж, однако все закончилось хорошо, его привели в чувство.

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