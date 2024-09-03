В понедельник в больницу попал Чесловас Юршенас

По сведениям Delfi, Юршенас 2 сентября пришел в школу на праздник по случаю Дня знаний - в первый класс пошел один из его правнуков. После церемонии он почувствовал себя плохо.

„Не хочу подробно комментировать, я уже не политик. Да, такое случилось, но сейчас все хорошо, я ведь разговариваю с вами. У меня большая семья, я участвовал в церемонии, потом кое-что произошло, но все закончилось хорошо. AšЯ с вами говорю, это доказательство того, что все хорошо“, - сказал Юршенас.

Бывший политик сказал, что он уже дома, он уже принял и одного посетителя.