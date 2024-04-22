В понедельник утром в Вильнюсе был зафиксирован ехавший по встречной полосе водитель

В группе "Рейд в Вильнюсе" в социальной сети Facebook водитель поделился видео и предупредил других участников движения, что на ул. Гарюну надо проявить бдительность.

"Со стороны рынка Гарюнай к городу едет камиказе", – подписал видео водитель.

Он также написал, что номер машины был залеплен снегом, поэтому рассмотреть его и сообщить в полицию не было возможности. На видео зафиксировано, что едущий перед машиной автомобиль внезапно показывает поворот и перестраивается в другую полосу, как только он съехал, показалась едущая по встречной полосе машина.

На этом отрезке дороги - по две полосы в каждую сторону, но внезапно появилась "третья". Чтобы разъехаться с этим автомобилем, водителям приходилось перестраиваться в первую полосу. В этом месте дорогу разделяет зеленая зона с ограждениями.