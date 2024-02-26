В понедельник у польского посольства состоялась акция протеста

В акции участвовали около 10 человек, которые хотели обратить внимание Литвы и Польши на то, что нельзя блокировать границу, а проблемы экономического сектора надо решать иными способами.

Участники акции принесли плакаты "Брат поляк, с каких пор твое имя стало цена?", "Польский фермер, неужели твое зерно важнее жизни украинского ребенка".

Акцию протеста организовал общественный деятель Мартинас Киселяускас, к ней присоединилось публичное учреждение "Украинский дом" и другие неправительственные организации. На акцию в качестве наблюдателя приезжал пророссийский деятель Лауринас Рагельскис.

Напомним, что 1 марта на дороге у КПП Калвария-Будзиско планируется блокада на границе с Литвой. Фермеры намерены проверять, что везут грузовики.