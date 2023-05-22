В понедельник состоится концерт Rammstein: важная информация для вильнюсцев и зрителей

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что с 15 ч. 22 мая до 2 ч. 23 d. мая на ул. Эйгулю, Бирутес, Гирайтес и Электринес вводится одностороннее движение. Также появятся дополнительные места остановки для такси на ул. Бирутес и А.Гоштауто.

Движение общественного транспорта

Для удобства зрителей общественный транспорт будет курсировать чаще и дольше, появится дополнительная остановка на ул. Гележинё Вилко, около парка Вингис:

с 15:00 до 01:00 ч. на временной остановке (ул. Гележинё Вилко) около моста на ул. М.-К.Чуелёнё, будут останавливаться автобусы 24, 56 маршрутов.

Вечером будут чаще курсировать автобусы 2G, 22, 24, 56 и 4 троллейбус, автобусы 1G, 2G, 3G, 4G, 6G, 10, 22, 24, 53, 56 и троллейбусы 4, 6, 7, 17 маршрутов будут курсировать до 01:00 ч.

Важная информация для зрителей

Двери открываются: в 17 ч. Начало концерта: 20 ч.

Все билеты именные, поэтому зрители должны предъявить не только билет, но и удостоверение личности (паспорт, идентификационную карту или водительское удостоверение). Имя и фамилия должны полностью совпадать с указанными на билетах.

В день концерта персонализировать билеты можно только на месте проведения концерта с 10 ч. (пункты находятся на ул. М.-К.Чурлёнё и Бирутес)).

Возрастное ограничение: нельзя детям до 6 лет

На территорию концерта нельзя приносить зонты, стулья, рюкзаки размером больше А4, еду и напитки, острые предметы, оружие, наркотики и т.п.

Поскольку на концерт соберется большое число зрителей, возможны заторы – зрителям следует планировать время с запасом. Настоятельно рекомендуется ехать на концерт на общественном транспорте.