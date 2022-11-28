В понедельник с утра барахлит система e.sveikatа, к врачам записаться не получится

Врачи с утра не жалеют горьких слов в адрес Центра реестра, который отвечает за работу e.sveikatа.
"Ну так доброе утро, Центр реестра, вы выспались, отдохнули в выходные, идите уже работать. Люди не могут получить рецептные препараты, не действуют направления и т.д.", – писала семейный врач.
"Умиление, радость. Когда все это прекратится? Наконец-то!" – писал другой врач.
Некоторые врачи шутили, что подобные проблемы возникают у Центра реестра после снега и дождя.
На сайте e.sveikata сообщается, что наблюдаются сбои в работе системы, проблемы пытаются решить как можно скорее.
Центр реестра указал, что наблюдаются лишь временные сбои в работе системы.
"E.sveikata работает, только со сбоями. Сейчас наблюдаются временные технические неполадки", – указала представитель ЦР.
На ситуацию отреагировал и Минздрав Литвы. "Сейчас специалисты ЦР интенсивно работают над восстановлением работы системы. Приносим извинения врачам и пациентам за помехи. Прилагают максимум усилий для того, чтобы система работала без перебоев.
Медучреждениям рекомендуется вносить данные в свои внутренние информационные системы, а когда восстановится система E-sveikatа, тогда перенести данные в нее", – пишут представители Минздрава в социальной сети.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец
В Литве быстро растут цены на товары и услуги, что...
Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета
В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...
В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов
После того как Беларусь ввела безвизовый режим для...
После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает
Двое литовских евродепутатов не захотели признать это...
В понедельник с утра барахлит система e.sveikatа, к врачам записаться не получится
В понедельник с самого утра врачи жалуются на сбои в...