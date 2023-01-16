Очереди у отделений техосмотра по всей Литве стояли 16 января с самого утра.

Водители жаловались, что отделения не работают, нельзя зарегистрироваться и на другой день, потому что система Tuvlita не работает.

Сама компания сообщает о технических неполадках.

"Информируем, что по техническим причинам временно не работают все отделения техосмотра и не работает система интернет-регистрации на техосмотр. Неполадки планируют устранить 16 января с 17 до 18 часов. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сообщили представители Tuvlitа.

Позже директор Transeksta Аудрюс Глебус сообщил, что с 15 ч. компания начала работу, а в аварийном режиме работала и до этого.

Глебус сказал, что делали все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу компании.