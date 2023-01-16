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В понедельник никому не удалось пройти техосмотр. Компания Tuvlita сообщила, что в понедельник по техническим причинам не работают станции техосмотра по всей Литве.
Parodė, kaip sumažino dūmingumą BMW, kuris vos įveikė techninę apžiūrą
Parodė, kaip sumažino dūmingumą BMW, kuris vos įveikė techninę apžiūrą
© Lukas Bartkus

Очереди у отделений техосмотра по всей Литве стояли 16 января с самого утра.

Водители жаловались, что отделения не работают, нельзя зарегистрироваться и на другой день, потому что система Tuvlita не работает.

Сама компания сообщает о технических неполадках.

"Информируем, что по техническим причинам временно не работают все отделения техосмотра и не работает система интернет-регистрации на техосмотр. Неполадки планируют устранить 16 января с 17 до 18 часов. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сообщили представители Tuvlitа.

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Позже директор Transeksta Аудрюс Глебус сообщил, что с 15 ч. компания начала работу, а в аварийном режиме работала и до этого.

Глебус сказал, что делали все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу компании.

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