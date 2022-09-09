aA
Вильнюсский муниципалитет сообщает, что в будущий понедельник в ходе демонтажа конструкций национального стадиона снова используют взрывчатку. Работы пройдут 12 сентября с 8 до 10 ч., пишет madeinvilnius.lt.
В понедельник на территории будущего национального стадиона снова будут применять взрывчатку
© DELFI / Robertas Narmontas

"Было решено использовать взрывчатку, чтобы ускорить демонтаж старых конструкций и своевременно подготовить территории к строительству. Строительные работы планируется начать в первом квартале 2023 года. Пока стратегия работает – взрывы особого дискомфорта не доставляют, а работы протекают на 1/5 быстрее, поэтому эту технологию будут использовать и дальше", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

Статьи по теме:
Вицэ-мэр Вильнюса объяснил, почему для разрушения остатков фундамента нацстадиона будет использована взрывчатка
Жители некоторых районов Вильнюса могут слышать взрывы, но никакой опасности нет

Первый раз взрывчатку применяли 29 августа. В результате взрыва значительно разрушена нижняя часть основная, верхняя - потерпела меньшие разрушения. Однако работы протекали на 1/5 быстрее, чем с помощью других технологий.


С учетом результата первой попытки, на этот раз взрывчатку разместят на меньшей глубине и в большем числе мест, кроме того, взрыв будет не один, а серия через 0,2 секунды каждый. Звук должен быть не таким сильным, как в прошлый раз. После коррекции действий надеются, что скорость работ будет на 40–50% выше.

В ближайший понедельник с помощью взрывчатки будут демонтировать 4 фундамента. Работы намечены на 8-10 ч. Территория во время этих работ будет охраняться.

"Звук взрывов – глухой и короткий, поэтому, вероятно, жители удаленных домов его не будут слышать. Однако жителей домов, находящихся вблизи стадиона просьба не пугаться и предупредить соседей", – заметил Бенкунскас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Raimondas Kuodis

Экономист: ситуация значительно ухудшилась, потому что Европа оказалась глупее Путина

Правительство Литвы в среду утвердило план экономии...

Эфир Delfi: итоги недели с политологом Анджеем Пукшто

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Депутат: не только Кремль виноват в сложившейся ситуации

Депутат Матас Малдейкис сказал, что в нынешней...

Президент Литвы пообещал оказать помощь: иначе ждет глубокая рецессия

В пятницу перед началом осенней сессии в парламенте...

Врач-иммунолог рассказал, кому не надо спешить с ревакцинацией от коронавируса

В Литву доставлено больше 51 000 новых вакцин Pfizer и BioNTech...