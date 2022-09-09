В понедельник на территории будущего национального стадиона снова будут применять взрывчатку

"Было решено использовать взрывчатку, чтобы ускорить демонтаж старых конструкций и своевременно подготовить территории к строительству. Строительные работы планируется начать в первом квартале 2023 года. Пока стратегия работает – взрывы особого дискомфорта не доставляют, а работы протекают на 1/5 быстрее, поэтому эту технологию будут использовать и дальше", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

Первый раз взрывчатку применяли 29 августа. В результате взрыва значительно разрушена нижняя часть основная, верхняя - потерпела меньшие разрушения. Однако работы протекали на 1/5 быстрее, чем с помощью других технологий.



С учетом результата первой попытки, на этот раз взрывчатку разместят на меньшей глубине и в большем числе мест, кроме того, взрыв будет не один, а серия через 0,2 секунды каждый. Звук должен быть не таким сильным, как в прошлый раз. После коррекции действий надеются, что скорость работ будет на 40–50% выше.

В ближайший понедельник с помощью взрывчатки будут демонтировать 4 фундамента. Работы намечены на 8-10 ч. Территория во время этих работ будет охраняться.

"Звук взрывов – глухой и короткий, поэтому, вероятно, жители удаленных домов его не будут слышать. Однако жителей домов, находящихся вблизи стадиона просьба не пугаться и предупредить соседей", – заметил Бенкунскас.