Об том происшествии Даугирдайте рассказала в Instagram. Чтобы предупредить других, она разрешила Delfi поделиться ее историей со своими читателями.

"Курьез, который произошел сегодня. Я бегала в лесу, когда на меня напала ворона и рассекла мне голову. Я очень испугалась. Позвонила врачам. Они сказали, что если речь идет о птице, достаточно продезинфицировать рану (если она неглубокая, шить не надо). Если укусило млекопитающее, прививают от столбняка. Мне посоветовали не ходить в лес, пока у ворон есть птенцы, в это время птицы агрессивные, нападают на людей, на собак. Будьте осторожны! Особенно на прогулках с детьми, потому что вороны прилетают и нападают агрессивно, ребенка защитить будет непросто. Кроме того, птицы преследуют свою жертву. Ужас! Будьте осторожны!" – предупредила Даугирдайте.

Журналист Delfi обратился за комментарием к орнитологу Гедиминасу Петкусу. По его словам, причина такого поведения ворон одна – они охраняют птенцов.

"Сейчас у ворон появились птенцы, птицы защищают гнезда, особенно охраняют птицы птенцов, которые выбрались из гнезда. Некоторые птенцы выпрыгивают из гнезда до того, как научатся летать, они ходят и скачут по земле. А люди ходят с собаками или одни, ворона расценивает их как угрозу для своих малышей. Вороны стараются отогнать человека, пока он не заметил птенца", – сказал Петкус.

Что делать, если вы увидели птенца?

Орнитолог предлагает перенести его куда-нибудь в укромное место.

На вопрос Delfi, как избежать таких столкновений с воронами, Петкус предложил выбирать иной путь, менять маршрут.

"Серые вороны в лесу не живут, это городские птицы. Надо смириться с тем, что это часть нашего окружения, они живут рядом с нами. Если вы шли этой дорогой, и на вас напала птица, смените маршрут, обойдите это место. Старйтесь выбирать другую дорогу", – советует орнитолог.