В понедельник литовские выпускники сдают экзамен по биологии

Экзаменационное задание по биологии состоит из четырех частей, охватывающих все области содержания предмета биологии. Около 40 проц. баллов за задание соответствуют общему курсу биологии, 60 проц. – расширенному.
В ходе экзамена проверяются способности выпускников использовать понятия, применять законы, распознавать, описывать и объяснять биологические объекты, процессы, явления и модели.
Как напоминает НАО, в прошлом году государственный экзамен по биологии сдали 97,8 проц. кандидатов.
Объявление итогов основной экзаменационной сессии запланировано на 12 июля.
В рамках основной сессии государственных выпускных экзаменов пройдут тринадцать государственных и три школьных выпускных экзамена. Эта сессия завершится 25 июня.