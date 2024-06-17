2024.06.17 09:04

В понедельник литовские выпускники сдают экзамен по биологии

 
Elta
ru.DELFI.lt
Abiturientai po istorijos egzamino
Abiturientai po istorijos egzamino
ФОТО: Julius Kalinskas | DELFI / Julius Kalinskas

В понедельник выпускники средних школ Литвы начнут новую неделю с выпускного экзамена по биологии. Как сообщает Национальное агентство по образованию (НАО), в этом году этот экзамен будут сдавать 6378 двенадцатиклассников.

Экзаменационное задание по биологии состоит из четырех частей, охватывающих все области содержания предмета биологии. Около 40 проц. баллов за задание соответствуют общему курсу биологии, 60 проц. – расширенному.

В ходе экзамена проверяются способности выпускников использовать понятия, применять законы, распознавать, описывать и объяснять биологические объекты, процессы, явления и модели.

Как напоминает НАО, в прошлом году государственный экзамен по биологии сдали 97,8 проц. кандидатов.

Объявление итогов основной экзаменационной сессии запланировано на 12 июля.

В рамках основной сессии государственных выпускных экзаменов пройдут тринадцать государственных и три школьных выпускных экзамена. Эта сессия завершится 25 июня.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии